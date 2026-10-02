TMC का कांग्रेस में विलय करेंगी ममता बनर्जी? अधीर रंजन के प्रस्ताव पर आया ये जवाब

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता के गुट के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया है। इसके बाद ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया है।

दिल्ली में 30 सितंबर को हुई INDIA की बैठक में सोनिया गांधी और ममता के बीच काफी अच्छी जुगलबंदी दिखी थी। ममता के संबोधन के दौरान सोनिया मेज थपथपाकर और हल्की मुस्कान के साथ उनका समर्थन करती दिखी थीं।

चुनाव आयोग विवाद को लेकर भी दोनों पार्टियां नजदीक आई हैं।