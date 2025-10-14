शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी जमानत, अब याचिका वापस ली
क्या है खबर?
दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व शोधार्थी शरजील इमाम ने मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने के लिए एक दिन पहले याचिका दायर कर जमानत मांगी थी, लेकिन अब वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने इमाम के अधिवक्ता अहमद इब्राहिम इस संबंध में एक आवेदन दायर करने को कहा है।
चुनाव
सुप्रीम कोर्ट से लेंगे जमानत
वकील ने बताया कि इमाम की नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अंतरिम जमानत आवेदन के लिए उचित मंच सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था। इमाम ने बिहार की बहादुरगंज सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वह नामांकन और प्रचार कर सकें। अपनी अंतरिम याचिका में इमाम ने खुद को एक राजनीतिक कैदी बताया और कहा कि वह किसी पार्टी से जुड़े नहीं है।
आरोप
2020 से हिरासत में हैं इमाम
दिल्ली के जामिया इलाके में 2020 में नागरिक संशोधन कानून (CAA) के तहत चल रहे प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क गए थे। इस दौरान इमाम के ऊपर दंगे भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ राजद्रोह के अलावा गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शरजील को बिहार के जहानाबाद से जनवरी, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वे 4 साल से जेल में हैं।