शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी जमानत, अब याचिका वापस ली

वकील ने बताया कि इमाम की नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अंतरिम जमानत आवेदन के लिए उचित मंच सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था। इमाम ने बिहार की बहादुरगंज सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वह नामांकन और प्रचार कर सकें। अपनी अंतरिम याचिका में इमाम ने खुद को एक राजनीतिक कैदी बताया और कहा कि वह किसी पार्टी से जुड़े नहीं है।

आरोप

2020 से हिरासत में हैं इमाम

दिल्ली के जामिया इलाके में 2020 में नागरिक संशोधन कानून (CAA) के तहत चल रहे प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क गए थे। इस दौरान इमाम के ऊपर दंगे भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ राजद्रोह के अलावा गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शरजील को बिहार के जहानाबाद से जनवरी, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वे 4 साल से जेल में हैं।