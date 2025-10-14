बिहार विधानसभा चुनाव 2025: भाजपा ने जारी की 71 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने मंगलवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई है। भाजपा ने राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच यह कदम उठाया गया है। इस सूची में राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कई प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। आइए सूची पर नजर डालते हैं।

सीट किसे कहां से दिया गया टिकट? भाजपा ने इस सूची में राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम शामिल किए हैं। चौधरी को तारापुर से और सिन्हा को लखीसराय से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नामों में पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव को दानापुर, प्रेम कुमार को गया, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को कटिहार, आलोक रंजन झा को सहरसा, मंगल पांडे को सीवान और अनिल कुमार को हिसुआ सीट से टिकट दिया गया है।

बंटवारा NDA में किस तरह हुआ सीटों का बंटवारा? नई दिल्ली में रविवार को हुई लगातार बैठकों के बाद सीट बंटवारे पर मुहर लगाई गई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि बिहार में भाजपा और JDU बराबर रूप से 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJP-R) को 29 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM) को 6-6 सीटें दी गई हैं।

घमासान बिहार में सीट बंटवारे को लेकर मचा हुआ है घमासान बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हाहाकार मच गया है। सबसे ज्यादा नाराजगी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेताओं में दिख रही है। भागलपुर से JDU सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर इस्तीफे की पेशकश की है। इसी तरह भागलपुर के गोपालपुर सीट से पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल, सहरसा के JDU विधायक और मंत्री रत्नेश सदा नीतीश के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं।