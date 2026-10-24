मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को 6 साल के लिए JDU से निष्कासित कर दिया गया है

अनंत सिंह 6 साल के लिए JDU से निष्कासित, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी अनुशंसा

लेखन भारत शर्मा 06:30 pm Oct 24, 202606:30 pm

क्या है खबर?

जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी पर बड़ी कार्रवाई की है। JDU ने उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही JDU ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अनंत की विधानसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने की भी अनुशंसा की है।