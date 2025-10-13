जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की खाली सीटों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस-भाजपा उम्मीदवारों का नामांकन, कितना कड़ा मुकाबला?
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की खाली 4 सीटों के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है। यहां चुनाव 24 अक्टूबर को होना है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहला राज्यसभा चुनाव हो रहा है। इसके लिए सोमवार को जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह 28 भाजपा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ उम्मीदवारों का नामांकन कराने श्रीनगर स्थित विधान सभा परिसर पहुंचे थे।
नामांकन
भाजपा और JKNC की ओर से कौन-कौन उम्मीदवार?
भाजपा ने जम्मू-कश्मीर भाजपा इकाई के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री सतपाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश महाजन, बडगाम जिले के वरिष्ठ पार्टी नेता अली मोहम्मद मीर को उतारा है। शर्मा पार्टी की सुरक्षित सीट के लिए सबसे आगे हैं। महाजन राजौरी-पुंछ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्तारूढ़ JKNC और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने चौधरी मुहम्मद रमजान, शम्मी ओबेरॉय और सज्जाद अहमद किचलू को उतारा है। चौथी सीट पर कांग्रेस और JKNC के बीच बातचीत चल रही है।
रणनीति
कौन जीत सकता है चुनाव?
राज्यसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 90 विधायक एकल हस्तांतरणीय वोट से मतदान करेंगे। वर्तमान में सत्तारूढ़ JKNC-कांग्रेस गठबंधन के पास 48, भाजपा के पास 29, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के पास 3, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस-आम आदमी पार्टी-कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1-1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं। चुनाव में JKNC की 3 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है, जबकि भाजपा 29 विधायक और कुछ क्रॉस वोटिंग से एक सीट पर शर्मा की जीत को पक्का मान रही है।
ट्विटर पोस्ट
राज्यसभा चुनाव में नामांकन पर जितेंद्र सिंह का बयान
#WATCH | श्रीनगर: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोकतांत्रिक कदमों में विश्वास करते हैं। अगर हमारे सदस्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, तो वह उन्हें बार-बार बताएगी कि अगर जम्मू-कश्मीर का भविष्व सुरक्षित है, तो वह भाजपा…