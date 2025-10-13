जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की खाली सीटों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस-भाजपा उम्मीदवारों का नामांकन, कितना कड़ा मुकाबला?

लेखन गजेंद्र 02:04 pm Oct 13, 202502:04 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की खाली 4 सीटों के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है। यहां चुनाव 24 अक्टूबर को होना है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहला राज्यसभा चुनाव हो रहा है। इसके लिए सोमवार को जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह 28 भाजपा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ उम्मीदवारों का नामांकन कराने श्रीनगर स्थित विधान सभा परिसर पहुंचे थे।