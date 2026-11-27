तमिलनाडु में एमके स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), जो पहले परिसीमन विधेयक का विरोध कर चुकी है, वह अब इस पर समर्थन का विचार कर रही है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर विधेयक में तमिलनाडु को पहले जैसा प्रतिनिधित्व प्रतिशत मिलता रहेगा और अगला परिसीमन मौजूदा जनगणना के आधार पर 25 साल बाद होगा, तो यह फायदेमंद होगा।

अगर केंद्र सरकार पार्टी के प्रस्तावों पर विचार करती है तो DMK समर्थन दे सकती है।