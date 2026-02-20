AI समिट के दौरान भारत मंडपम में अर्धनग्न होकर घुसे कांग्रेसी कार्यकर्ता, कई हिरासत में

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान शुक्रवार भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भारी हंगामा किया। वे अपनी ऊपरी कमीज उतारकर अर्धनग्न अवस्था में कार्यक्रम स्थल के अंदर पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली कमीज को उतारकर लहराया और "प्रधानमंत्री कम्प्रोमाइज्ड" के नारे लगाए। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है।

हिरासत पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया कांग्रेस कार्यकर्ता आयोजन स्थल पर भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध जताने पहुंचे थे। इस दौरान कई लोगों ने उनकी कमीज छीनने की कोशिश की और उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलाई। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं में 4 लोगों को हिरासत में लिया है और FIR दर्ज की है। बाकियों की पहचान की जा रही है। कार्यकर्ताओं को प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली, इसकी जांच की जा रही है।

कार्रवाई प्रदर्शकारियों ने ऑनलाइन कराया था पंजीकरण अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराकर क्यूआर कोड स्कैन करके हॉल में प्रवेश किया था। महला के मुताबिक, "उन्होंने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और अंदर टी-शर्ट। हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए। उन्होंने टी-शर्ट लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हम उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 4 को हिरासत में लिया है। बाकी की पहचान कर रहे हैं।"

