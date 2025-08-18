उपराष्ट्रपति चुनाव: INDIA गठबंधन DMK सांसद तिरुचि शिवा को बना सकता है अपना उम्मीदवार- रिपोर्ट
क्या है खबर?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह रणनीतिक कदम तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में DMK के लिए क्षेत्रीय राजनीति की मुख्य बाधा को पार करने के लिए उठाया जा सकता है। बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के मूल निवासी सीपी राधाकृष्णन का अपना उम्मीदवार चुना है।
कारण
INDIA गठबंधन शिवा को क्यों बनाना चाहता है उम्मीदवार?
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, शिवा को उम्मीदवार के रूप में चुनने से INDIA गठबंधन को क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है। दरअसल, NDA ने भी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ जमाने का प्रयास किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से शिवा की उम्मीदवार बनाए जाने से भाजपा के प्रयासों को झटका लग सकता है। इसके अलावा इससे DMK की दुविधा भी खत्म हो जाएगी।
परिचय
कौन हैं तिरुची शिवा?
राज्यसभा सांसद तिरुची शिवा DMK के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें DMK का महत्वपूर्ण रणनीतिकार माना जाता है। संसद में पार्टी की रीति-नीति वही तय करते हैं। वह लंबे समय से राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर पार्टी के रणनीतिक चेहरा रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण समितियों और विषयों में भूमिका निभाई है। विशेष रूप से सामाजिक न्याय, संघीय संरचना और राज्य अधिकार मुद्दों पर भी उन्होंने बहुत काम किया है।