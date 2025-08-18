उपराष्ट्रपति चुनाव: INDIA गठबंधन DMK सांसद तिरुचि शिवा को बना सकता है अपना उम्मीदवार- रिपोर्ट

कारण

INDIA गठबंधन शिवा को क्यों बनाना चाहता है उम्मीदवार?

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, शिवा को उम्मीदवार के रूप में चुनने से INDIA गठबंधन को क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है। दरअसल, NDA ने भी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ जमाने का प्रयास किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से शिवा की उम्मीदवार बनाए जाने से भाजपा के प्रयासों को झटका लग सकता है। इसके अलावा इससे DMK की दुविधा भी खत्म हो जाएगी।