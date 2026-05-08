कैसे एक गलती के चलते अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थलापति विजय?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद थलापति विजय अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर है। उन्होंने 2 बार राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया, लेकिन दोनों बार उनकी मांग खारिज कर दी गई। अब सामने आया है कि विजय की एक छोटी सी गलती उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। आइए जानते हैं आखिर विजय ने क्या गलती की है।

रिपोर्ट क्या रही विजय की गलती? राजनीतिक विशेषज्ञों, इंडिया टुडे और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक, विजय ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का जो दावा प्रस्तुत किया, उसमें गलतियां थीं। एक बड़ी गलती ये सामने आई है कि विजय ने सबसे बड़ी पार्टी (खुद की TVK) के नेता के रूप में पहले दावा करने के बजाय कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षरों सहित विधायकों की सूची पेश की। इसके बजाय विजय को पहले केवल अपनी पार्टी के निर्वाचित 108 विधायकों के हस्ताक्षरों वाली सूची पेश करनी चाहिए थी।

असर गलती का क्या हुआ असर? विजय ने समर्थन पत्र में कांग्रेस विधायकों के नाम शामिल कर यह संकेत दिया कि वे गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद TVK की स्थिति कमजोर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, संभवतः इसी वजह से राज्यपाल ने सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने से पहले विजय को वापस भेज दिया और उनसे सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत यानी 118 विधायकों के हस्ताक्षर लाने को कहा।

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सलाह विजय को वरिष्ठ विधायक ने दी थी सलाह न्यूज18 के मुताबिक, विजय को 9 बार के विधायक केए सेंगोत्तैयान ने सलाह दी थी कि वे पहले केवल पार्टी के जीते हुए विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल के सामने पेश करे, ताकि अपना दबदबा कायम किया जा सके। हालांक, पार्टी ने इस सलाह को नजरअंदाज किया और कांग्रेस विधायकों के नाम वाली संयुक्त सूची पेश की। खबरों के मुताबिक, राज्यपाल ने सूची में पूर्ण बहुमत साबित होने तक शपथ ग्रहण के अनुरोधों को खारिज कर दिया है।

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