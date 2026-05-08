क्लाउडफ्लेयर 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी करेगी

क्लाउडफ्लेयर 20 फीसदी कर्मचारियों की करेगी छंटनी, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

क्लाउडफ्लेयर ने अपने वैश्विक कर्मचारियों में से लगभग 20 फीसदी की छंटनी करने की घोषणा की है। इसके तहत 1,100 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। यह कटौती कंपनी द्वारा अपने परिचालन का पुनर्गठन करने और पूरे व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। कंपनी ने भी कहा कि छंटनी कर्मचारियों के प्रदर्शन या अल्पकालिक लागत-कटौती प्रयासों के बजाय उसके एजेंटिक AI-फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल से जुड़ी है।