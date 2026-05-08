'जन नायकन' इस खास दिन पर रिलीज होने की संभावना

'जन नायकन' को इस खास दिन रिलीज करने की योजना, फैंस के लिए दोगुना होगा जश्न

लेखन ज्योति सिंह 11:22 am May 08, 202611:22 am

क्या है खबर?

इस साल थलापति विजय का नाम जितना चर्चा में रहा, उतनी ही सुर्खियां उनकी फिल्म 'जन नायकन' ने बटोरी हैं। जनवरी, 2026 में रिलीज के लिए तय हुई यह फिल्म अब तक सिनेमाघरों का मुंह नहीं देख पाई। चूकि अभिनेता ने 'जन नायकन' को अपनी आखिरी फिल्म कहा है, इसलिए फैंस की भावनांए पहले से इससे जुड़ी हैं। अब लगता है कि निर्माताओं ने कथित तौर पर रिलीज के लिए खास दिन चुनने की योजना बनानी शुरू कर दी है।