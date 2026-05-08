ऋतिक रोशन शादी समारोह में जमकर नाचे, डांस का वीडियो देख मंत्रमुग्ध हुए फैंस

वीडियो

बारातियों के बीच झूमते नजर आए ऋतिक रोशन

ऋतिक, राजस्थान के जैसलमेर स्थित 'सूर्यगढ़ पैलेस' में एक शादी में पहुंचे थे। कुर्ता-पायजामा पहने अभिनेता वीडियो में कई लोगों के बीच घिरे हुए हैं और 'कहो ना... प्यार है' गाने के मशहूर स्टेप को पूरी ऊर्जा के साथ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग उनकी "युवा ऊर्जा" की तारीफ कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि अभिनेता "साल 2000 में जितने युवा थे, उतने ही युवा दिखते हैं।"