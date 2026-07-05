संसद मानसून सत्र में सरकार दोबारा से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पेश कर सकती है

संसद में दो-तिहाई बहुमत से कितना दूर NDA, मानसून सत्र में पारित हो पाएगा परिसीमन विधेयक?

लेखन आबिद खान 05:45 pm Jul 05, 202605:45 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार इसी साल अप्रैल में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक पारित नहीं करवा पाई थी। इन्हें पारित करवाने के लिए जरूरी दो-तिहाई समर्थन नहीं मिला था। हालांकि, इसके बाद से आम आदमी पार्टी, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस (TMC) में टूट हुई है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का कुनबा बढ़ा है। सरकार अब इन विधेयकों को मानसून सत्र में पेश कर सकती है। आइए जानते हैं क्या अब सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत है।