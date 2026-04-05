राहुल गांधी बोले- असम के हिमंत बिस्वा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सत्ता में आते ही जेल भेजेंगे

जेल

राहुल ने कहा- सत्ता में आते ही सरमा को जेल भेजेंगे

राहुल ने कहा, "मुख्यमंत्री की बयानबाजी हताशा की प्रतीक है, क्योंकि उन्हें अपनी हार और भविष्य का डर है। हिरण को जिस तरह शेर से डर लगता है, उसी तरह हमारे 'बब्बर शेर' (गौरव गोगोई) से सरमा को डर लगता है और वह रात को सोते नहीं हैं। वह जानते हैं कि कांग्रेस के 'बब्बर शेर' उन्हें जेल भेजने वाले हैं। जब हमारी सरकार आएगी तब उन्हें असम की जनता और कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी।"