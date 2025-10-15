बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, बोले- जनसुराज पार्टी को मजबूत करेंगे

बयान

क्या बोले प्रशांत?

प्रशांत ने कहा, "नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने फैसला कर लिया है...मैं पार्टी में जो काम कर रहा हूं, वही करता रहूंगा। मैं पार्टी के व्यापक हित के लिए संगठनात्मक कार्य जारी रखूंगा। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो उससे 2 से 5 दिन का नुकसान होगा और जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे वही करने को कहा गया है।"