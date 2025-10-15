बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, बोले- जनसुराज पार्टी को मजबूत करेंगे
क्या है खबर?
बिहार के विधानसभा चुनाव में जोर-शोर से उतरी जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि वे किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी का जो कार्य कर रहे हैं उसे करते रहेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से अन्य प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है।
बयान
क्या बोले प्रशांत?
प्रशांत ने कहा, "नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने फैसला कर लिया है...मैं पार्टी में जो काम कर रहा हूं, वही करता रहूंगा। मैं पार्टी के व्यापक हित के लिए संगठनात्मक कार्य जारी रखूंगा। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो उससे 2 से 5 दिन का नुकसान होगा और जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे वही करने को कहा गया है।"
ट्विटर पोस्ट
प्रशांत किशोर का बयान
VIDEO | EXCLUSIVE: "No, I won't contest. Party has decided... I will continue to do the work I have been doing in the party. I will continue with the organisational work for the larger interest of the party," Jan Suraaj (@PrashantKishor) founder Prashant Kishor said responding to… pic.twitter.com/aYpbz9mpth— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025
चुनाव
2 सीटों से थी उतरने की संभावना
प्रशांत ने पहले रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जो उनका जन्म स्थान है, लेकिन पार्टी ने यहां से भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडेय को उतार दिया है। इसके बाद उनके वैशाली की राघोपुर सीट पर उतरकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव को टक्कर देने की संभावना थी, लेकिन उनकी पार्टी ने चंचल सिंह को उतार दिया। जनसुराज बिना किसी गठबंधन के बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।