2025 में दिल्ली-बिहार समेत इन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, जानिए कहां बदली सरकार 

लेखन आबिद खान
Dec 31, 2025
02:15 pm
क्या है खबर?

साल 2025 खत्म होने को है। देश की राजनीति के लिए ये साल काफी अहम और बड़ी घटनाओं से भरा रहा। विधानसभा चुनाव की वजह से दिल्ली और बिहार की राजनीति को लेकर सालभर चर्चाएं रहीं। बिहार में जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने वापसी की, तो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता भाजपा के हाथों में आईं। आइए 2025 के कुछ प्रमुख विधानसभा चुनावों के बारे में जानते हैं।

दिल्ली

दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की जीत

फरवरी में दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए। भाजपा ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद यहां सरकार बनाई, तो आम आदमी पार्टी (AAP) को केवल 22 सीटें ही मिलीं। पिछले चुनाव के मुकाबले AAP को 40 सीटों का नुकसान हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस के हाथ खाली रहे। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। वे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं।

बिहार

NDA ने बनाई रखी बिहार में सत्ता

इस साल सबसे ज्यादा चर्चा बिहार विधानसभा चुनावों की रही। पलायन, बेरोजगारी और 'ऑपरेशन सिंदूर' की गूंज के बीच हुए चुनावों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तो NDA सत्ता बचाने में कामयाब रहा। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बुरी तरह हार हुई। गठबंधन 243 में से केवल 35 सीटें ही जीत सका। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 10 सीटें ही जीत सकीं।

केरल

लेफ्ट के गढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत

केरल निकाय चुनावों से भाजपा को ऐतिहासिक खुशखबरी मिली। पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत दर्ज कर वामपंथी दलों के गढ़ में सेंध लगाई। राजधानी होने के साथ-साथ तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ है। साथ ही इस नगर निगम पर बीते 4 दशकों से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का कब्जा था। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने इसे 'वाटरशेड मोमेंट' बताया।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की जीत

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP अजित पवार गुट) ने 288 नगर पंचायतों और परिषदों में से 207 में जीत दर्ज की। विपक्ष के महा विकास आघाड़ी (MVA) को केवल 44 सीटों पर ही जीत मिल सकी। कांग्रेस ने 28 अध्यक्ष पद जीते, जबकि शरद पवार गुट की NCP को केवल 7 और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 9 सीटें मिलीं।

2026

2026 में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव

राजनीतिक लिहाज से 2026 भी उथल-पुथल भरा रहेगा। इस साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने की उम्मीद है, जहां भाजपा लंबे समय से सत्ता में आने की कोशिश में है। ममता बनर्जी लगातार 14 साल से मुख्यमंत्री हैं और चौथी बार पद पर काबिज रहने की उम्मीद में हैं। फिलहाल असम में भाजपा, केरल में CPI, तमिलनाडु में DMK और पुडुचेरी में AINRC की सरकार है।

