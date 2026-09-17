पी चिदंबरम को धूल चटाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ईएम सुदर्शन नाचियाप्पन का 79 की उम्र में निधन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ईएम सुदर्शन नाचियाप्पन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। शिवगंगा में अपने घर पर एक गंभीर बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नचियप्पन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनसेवा, तमिलनाडु और कांग्रेस पार्टी के प्रति नचियप्पन की लंबे समय तक रही प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा।
1999 में नाचियाप्पन ने पी चिदंबरम को हराया
साल 1969 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा और फिर एक-एक पायदान चढ़ते हुए पार्टी में अपनी जगह बनाते गए।
उन्होंने स्थानीय युवा इकाइयों का नेतृत्व किया और बाद में राज्य कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष भी बने।
साल 1999 में वे तब सुर्खियों में आए, जब उन्होंने शिवगंगा लोकसभा सीट से पी चिदंबरम को हराकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद वे 2016 तक सांसद रहे और 2013-14 के दौरान उन्होंने वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री का पद भी संभाला।