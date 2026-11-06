फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के 25 नाराज विधायकों से मिले, कहा- पार्टी नहीं टूटेगी

नाराज विधायकों के नेता नजीर गुरेजी ने कहा, "हमने नेतृत्व के सामने अपनी शिकायतें रखी हैं, उन पर जल्द ध्यान दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हम सभी एक जगह इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि पार्टी में अलग गुट बन गया है। न तो कोई अलग धड़ा बना है और न ही कोई अलग पार्टी बनी है।"

बैठक में शामिल विधायक बशीर वीरी ने कहा कि 24 घंटे में नतीजे नजर आएंगे।