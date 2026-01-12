पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 बार हुए बेहोश, दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया
क्या है खबर?
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब है। उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 74 वर्षीय धनखड़ पिछले दिनों अपने घर पर 2 बार बेहोश हुए थे, जिसके बाद उन्हें AIIMS ले जाया गया था। यहां डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया है। उनकी स्थिति ठीक है। जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी।
स्वास्थ्य
वाशरूम जाते समय हुए बेहोश
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करते हुए उनके अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को वॉशरूम जाते समय धनखड़ को 2 बार बेहोश हो गए थे। रविवार को छुट्टी के कारण वह AIIMS नहीं गए, लेकिन घर पर ही डॉक्टरों ने उनको चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी थी। आज सोमवार को जांच के लिए AIIMS गए थे, जहां डॉक्टरों ने जोर देकर उन्हें जांच के लिए भर्ती किया। उनकी MRI जांच हो सकती है।
इस्तीफा
पहले भी बेहोश हो चुके हैं धनखड़
यह पहली बार नहीं है, जब धनखड़ बेहोश हुए हैं। अतीत में कई बार कच्छ का रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान वे बेहोश हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके बीमार होने की खबरें भी आई हैं। अभी उनके परिवार की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि पिछले साल 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।