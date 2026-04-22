बंगाल में चुनाव आयोग की सख्ती: बाइक पर प्रतिबंध, होटल में नहीं रुक सकेंगे बाहरी लोग

पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग लगातार सख्ती बरत रहा है। सैकड़ों अधिकारियों के तबादले के बाद आयोग ने बाइक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतदान से 2 दिन पहले शाम 6 से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं होगी। होटल में बाहरी लोगों को ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। आइए चुनाव आयोग के कदमों के बारे में जानते हैं।

बाइक बाइक पर पूरी तरह प्रतिबंध आयोग ने कहा कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से 2 दिन पहले से यानी 21 अप्रैल से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं होगी। आयोग ने मोटरसाइकिल रैलियों और बेवजह बाइक चलाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चुनाव आयोग का मानना है कि मतदान के दौरान इनका मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

होटल होटल में नहीं रुक सकेंगे बाहरी लोग चुनाव आयोग ने होटलों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे व्यक्तियों को न ठहराएं, जो स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। यह प्रतिबंध मंगलवार शाम 6 बजे से लागू हो गया है और मतदान पूरा होने तक जारी रहेगा। यह निर्देश दीघा, शंकरपुर, ताजपुर और मंदारमणि के तटीय पर्यटन क्षेत्रों में सख्ती से लागू किया गया है। पूर्वी मिदनापुर और जलपाईगुड़ी में भी ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। होटल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है।

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शराबबंदी मतदान से 96 घंटे पहले शराबबंदी लागू आमतौर पर चुनाव आयोग मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर रोक लगाता है। हालांकि, बंगाल में 96 घंटे पहले ही शराब पर रोक लगा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बताया कि शराब की बिक्री पर रोक लगाने की न्यूनतम अवधि 48 घंटे है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इस अवधि को बढ़ाने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों के पास होता है।

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सूची 'उपद्रवियों' की सूची में TMC विधायक का नाम चुनावों से पहले पुलिस आदतन उपद्रवियों को एहतियातन हिरासत में लेती है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने जिलों के आधार पर 'उपद्रवियों' की सूचियां तैयार की हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक मौजूदा विधायक का भी नाम हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि अगर ये मतदाताओं को डराते-धमकाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। TMC ने इस फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है।