चुनाव आयोग ने BLO के साथ बातचीत की सुविधा शुरू की

अब मतदान से जुड़ी समस्या फोन पर होगी हल, चुनाव आयोग ने शुरू की ये सुविधा

लेखन गजेंद्र 05:27 pm Oct 29, 202505:27 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं की समस्या का समाधान करने के लिए कई स्तर पर मदद शुरू की है। आयोग ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मतदाता शिकायतों के समाधान के लिए 1950 मतदाता हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के साथ बातचीत कर सकते हैं। आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन और सभी 36 राज्य एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइनों को सक्रिय कर दिया है।