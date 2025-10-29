अब मतदान से जुड़ी समस्या फोन पर होगी हल, चुनाव आयोग ने शुरू की ये सुविधा
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं की समस्या का समाधान करने के लिए कई स्तर पर मदद शुरू की है। आयोग ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मतदाता शिकायतों के समाधान के लिए 1950 मतदाता हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के साथ बातचीत कर सकते हैं। आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन और सभी 36 राज्य एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइनों को सक्रिय कर दिया है।
मदद
किस तरह मिलेगी मदद?
आयोग के मुताबिक, राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (NCC) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। इसमें रोज सुबह 8 से रात 8 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के जरिए समस्या बताई जा सकती है। मतदाताओं की कॉल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संभाली जाएगी, जो नागरिकों की चुनावी सेवाओं और सवालों को लेकर सहायता करेंगे। आयोग ने सभी राज्यों और जिलों को समय पर और NCC और जिला संपर्क केंद्र (DCC) खोलने को कहा है।
सहायता
BLO से कैसे होगी बातचीत?
आयोग ने बताया कि NCC और DCC केंद्र पूरे वर्ष सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संचालित होंगे और क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही BLO से बातचीत के लिए 'बुक-ए-कॉल विद BLO' सुविधा शुरू है, जिसके उपयोग से नागरिक ECINet प्लेटफॉर्म पर सीधे अपने संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता ECINet ऐप का उपयोग करके भी चुनाव अधिकारियों से जुड़ सकते हैं। शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे में करने को कहा गया है।