बिहार में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, कैसे देखें अपना नाम?

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Sep 30, 202505:04 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। आयोग ने कहा कि SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद कोई भी मतदाता वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। बिहार में राजनीतिक दलों के विरोध के बीच मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और 1 सितंबर तक आपत्ति मांगे गए थे।