बिहार में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, कैसे देखें अपना नाम?
लेखन गजेंद्र
Sep 30, 2025
05:04 pm
क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। आयोग ने कहा कि SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद कोई भी मतदाता वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है। बिहार में राजनीतिक दलों के विरोध के बीच मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और 1 सितंबर तक आपत्ति मांगे गए थे।

विवरण

यहां देख सकेंगे अपना नाम

राज्य के मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएंगे और उचित जानकारी भरने के बाद अपना नाम जांच सकते हैं। बता दें कि बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले 7.89 करोड़ मतदाता थे। मसौदा सूची में जारी होने पर 65.63 लाख नाम हटा दिए गए थे। करीब 2.17 लाख लोगों ने नाम हटवाने, 16.93 लाख लोगों ने नाम जुड़वाने और 16.56 लाख से अधिक नए मतदाताओं ने आवेदन किया था।

घोषणा

2 अक्टूबर के बाद होगी चुनाव की घोषणा

SIR की अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि, नवरात्रि और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती-दशहरा को देखते हुए आयोग इसके बाद 7 अक्टूबर तक चुनाव के ऐलान की संभावना है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ एसएस संधू और विनीत जोशी चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 4-5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे। वह राजनीतिक दलों, अधिकारियों, नागरिकों से मिलेंगे।