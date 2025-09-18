राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग से मदद मिल रही है

राहुल गांधी का दावा- वोट चोरी के सबूत जुटाने में आयोग के अंदरखाने मिल रही मदद

लेखन गजेंद्र 12:35 pm Sep 18, 202512:35 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का बम फोड़ा है। इस बार उन्होंने मतदाताओं के नाम काटे जाने का सबूत दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बड़ा दावा किया कि उन्हें इस अभियान में चुनाव आयोग के अंदर से भी मदद मिलने लगी है, यानी कुछ लोग आयोग के अंदर से उन्हें सबूत मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे इस अभियान पर और काम चल रहा है।