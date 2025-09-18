राहुल गांधी का दावा- वोट चोरी के सबूत जुटाने में आयोग के अंदरखाने मिल रही मदद
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का बम फोड़ा है। इस बार उन्होंने मतदाताओं के नाम काटे जाने का सबूत दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बड़ा दावा किया कि उन्हें इस अभियान में चुनाव आयोग के अंदर से भी मदद मिलने लगी है, यानी कुछ लोग आयोग के अंदर से उन्हें सबूत मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे इस अभियान पर और काम चल रहा है।
कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "एक रोचक बात सामने आई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चुनाव आयोग के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं कि चुनाव आयोग के अंदर से सूचनाएं आ रही हैं। यह पहले भी हो रहा था, जो रूकेगा नहीं।" राहुल ने कहा, "मैं अपने देश और संविधान को प्यार करता हूं इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जो 100 प्रतिशत सत्य न हो।"
चुनाव आयोग में हमारे आदमी हैं।— Congress (@INCIndia) September 18, 2025
