चुनाव आयोग सोमवार को कर सकता है देशभर में SIR शुरू करने की तारीखों की घोषणा
लेखन भारत शर्मा
Oct 26, 2025
07:36 pm
क्या है खबर?

चुनाव आयोग सोमवार (27 अक्टूबर) को कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। आयोग अधिकारियों के अनुसार, यह घोषणा शाम 4.15 बजे विज्ञान भवन में आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार करेंगे। हालांकि, आयोग की ओर से कॉन्फ्रेंस के विषय का कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

संभावना

पहले चरण में शामिल हो सकते हैं 10-15 राज्य

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने कॉन्फ्रेंस के संबंध में पूरी जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आयोग SIR के पहले चरण का अनावरण करेगा, जिसमें 10 से 15 राज्य शामिल होंगे, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल होंगे। बता दें कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी उन राज्यों में शामिल हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है।

SIR

हाल ही में बिहार में हुआ था SIR

आयोग ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया था। 30 सितंबर को 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम मतदाता सूची भी जारी की गई थी। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है और मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयोग ने SIR योजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ पहले ही 2 सम्मेलन आयोजित कर लिए हैं।