चुनाव आयोग सोमवार को कर सकता है देशभर में SIR शुरू करने की तारीखों की घोषणा

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने कॉन्फ्रेंस के संबंध में पूरी जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आयोग SIR के पहले चरण का अनावरण करेगा, जिसमें 10 से 15 राज्य शामिल होंगे, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल होंगे। बता दें कि तमिलनाडु , पश्चिम बंगाल, केरल , असम और पुडुचेरी उन राज्यों में शामिल हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है।

SIR

हाल ही में बिहार में हुआ था SIR

आयोग ने हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया था। 30 सितंबर को 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम मतदाता सूची भी जारी की गई थी। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है और मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयोग ने SIR योजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) के साथ पहले ही 2 सम्मेलन आयोजित कर लिए हैं।