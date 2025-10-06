जम्मू-कश्मीर समेत 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा (फाइल तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर समेत 7 राज्यों की खाली 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, कब पड़ेंगे वोट?

लेखन गजेंद्र 06:55 pm Oct 06, 202506:55 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में खाली पड़ी 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। उपचुनाव जम्मू-कश्मीर की 2 सीटों के अलावा राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब और ओडिशा में होंगे। सभी सीटों पर वोट 11 नवंबर को डाले जाएंगे और मतों की गणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव की अधिसूचना सभी 8 सीटों पर 13 अक्टूबर को जारी होगी।