जम्मू-कश्मीर समेत 7 राज्यों की खाली 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, कब पड़ेंगे वोट?
चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में खाली पड़ी 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। उपचुनाव जम्मू-कश्मीर की 2 सीटों के अलावा राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब और ओडिशा में होंगे। सभी सीटों पर वोट 11 नवंबर को डाले जाएंगे और मतों की गणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव की अधिसूचना सभी 8 सीटों पर 13 अक्टूबर को जारी होगी।
जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे से खाली हुई है, जबकि नगरोटा सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद से खाली है। राजस्थान की अंता सीट कंवरलाल के अवैध ठहराए जाने के बाद से खाली है। झारखंड की घाटसिला रामदास सोरेन, तेलंगाना की जुबली हिल्स मंगाती गोपीनाथ, पंजाब की तरनतारन कश्मीर सिंह सोहल, मिजोरम की डंपा सीट लालरिंतलुआंगा सैला और ओडिशा की नौपाडा सीट राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद खाली हुई है।
विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीते थे उमर अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में बडगाम-गांदरबल से चुनाव लड़कर दोनों सीट जीती थी। बडगाम में उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के आगा सईद मुंतजिर मेहदी को 18,485 और गांदरबल में PDP के बशीर अहमद मीर को 10,203 वोट से हराया था।
BYE ELECTION IN 08 ACs OF 07 STATES/UT— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
Details 👇 #ByeElections pic.twitter.com/Eunli9FrMF
बिहार में 2 चरणों में होगा मतदान
बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। इसके बाद 14 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर और दूसरे चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी।