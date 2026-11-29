परिसीमन विधेयक पर DMK ने INDIA गठबंधन की मांग को ठुकरा दिया है

परिसीमन विधेयक पर DMK ने ठुकराई कांग्रेस की अपील, भाजपा ने राहुल गांधी पर कसा तंज

लेखन भारत शर्मा 10:53 pm Nov 29, 202610:53 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करने के लिए DMK प्रमुख एमके स्टालिन को मनाने की INDIA गठबंधन की कोशिशें विफल हो गई है। DMK ने साफ कर दिया कि वह विधेयक का समर्थन जारी रखेगी। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने राहुल का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक सुविधा के लिए अपने दो दशक पुराने क्षेत्रीय सहयोगी को धोखा दिया है।