डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जी परमेश्वर ने ली उपमुख्यमंत्री पद की शपथ

डीके शिवकुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजधानी बेंगलुरु के लोकभवन में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ जी परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 12 अन्य विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण से पहले शिवकुमार ने सिद्धारमैया , पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा और येदियुरप्पा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने लोक भवन में अपनी मां गौरम्मा का आशीर्वाद भी लिया।

मंत्री कौन-कौन बना मंत्री? पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली है। उनके अलावा एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज, केएच मुनियप्पा, सतीश जरकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, कृष्णा बायरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, ईश्वर खंड्रे, बिरथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल को मंत्री बनाया गया है। मंत्रियों की सूची में बड़ा नाम कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रहे यूटी खादर का भी है, जिन्होंने पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल होने का रास्ता चुना है।

परिचय कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के बारे में जानिए शिवकुमार का पूरा नाम डोड्डालाहल्ली केम्पेगौड़ा शिवकुमार हैं। उन्होंने 1981 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वोक्कालिगा समुदाय के डीके ने पहला चुनाव 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के खिलाफ सथानुर विधानसभा से लड़ा और हारे। हालांकि, 1989 में जीत गए। 2008 से वे कनकपुरा सीट से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। उनकी गिनती देश के सबसे अमीर नेताओं में होती है। 2023 के हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 1,413.8 करोड़ रुपये है।

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संकट मोचक कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाते हैं शिवकुमार शिवकुमार को कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से लेकर कई राज्यों में पार्टी को संकट से निकाला है। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलने के बाद शिवकुमार ने ही कांग्रेस विधायकों को थामे रखा था। इसी वजह से भाजपा विधायकों को नहीं तोड़ पाई थी। उन्हें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का भी करीबी माना जाता है। फंड जुटाने में भी शिवकुमार माहिर माने जाते हैं।

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