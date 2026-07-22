1997 में पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर चुके हैं प्रदर्शन

क्या 1997 में पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर चुके हैं प्रदर्शन?

लेखन गजेंद्र 06:49 pm Jul 22, 202606:49 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र कई दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सोमवार को भीड़ संसद मार्च कर रही थी, तभी पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले तक दागे। इस बीच, प्रधान के छात्र जीवन की एक पुरानी घटना सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन में शामिल हुए थे। क्या था ये आंदोलन? आइए, जानते हैं।