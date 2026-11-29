एमके स्टालिन और पवार से मिले INDIA गठबंधन के नेता

परिसीमन विधेयक 2026: एमके स्टालिन और पवार से मिले INDIA गठबंधन के नेता, भाजपा का पलटवार

लेखन भारत शर्मा 06:50 pm Nov 29, 202606:50 pm

क्या है खबर?

संसद के विशेष सत्र में सोमवार को पेश होने वाले प्रस्तावित परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। रविवार को विपक्षी INDIA गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने समर्थन जुटाने के लिए चेन्नई में DMK प्रमुख एमके स्टालिन और मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी भाजपा नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन आदि शामिल हुए।