दिल्ली: राहुल गांधी के आवास के नजदीक भाजपा का प्रदर्शन, बांसुरी स्वराज समेत 2 सांसद हिरासत में
क्या है खबर?
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित न होने को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सांसदों के साथ राहुल गांधी के घर की ओर मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन चलाई और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत को हिरासत में ले लिया।
बयान
बांसुरी ने कहा- विपक्ष ने मातृ शक्ति की पीठ में छूरा घोंपा
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "कल विपक्ष, राहुल गांधी और सभी विपक्षी दलों ने इस देश की मातृ शक्ति की पीठ में छुरा घोंपा है और उनके साथ विश्वासघात किया है। कल विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि उनकी मंशा यह है कि वे महिलाओं की भूमिका को केवल मतदान केंद्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है, तो वे अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं।"
ट्विटर पोस्ट
देखें प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें
#WATCH | Delhi: Women workers of the BJP protest near the residence of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, a day after the Constitution (131st Amendment) Bill failed to pass in the Lok Sabha. pic.twitter.com/hYE8oSo0Dw— ANI (@ANI) April 18, 2026