दिल्ली: राहुल गांधी के आवास के नजदीक भाजपा का प्रदर्शन, बांसुरी स्वराज समेत 2 सांसद हिरासत में

बयान

बांसुरी ने कहा- विपक्ष ने मातृ शक्ति की पीठ में छूरा घोंपा

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "कल विपक्ष, राहुल गांधी और सभी विपक्षी दलों ने इस देश की मातृ शक्ति की पीठ में छुरा घोंपा है और उनके साथ विश्वासघात किया है। कल विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि उनकी मंशा यह है कि वे महिलाओं की भूमिका को केवल मतदान केंद्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं, और जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है, तो वे अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं।"