दिल्ली विस्फोट पर कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब, कहा- देश के मन में कई सवाल

लेखन गजेंद्र 04:23 pm Nov 11, 202504:23 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार विस्फोट के मामले में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली में धमाके के बाद देश में चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिसके जवाब मिलने चाहिए। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं।