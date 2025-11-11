दिल्ली विस्फोट पर कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब, कहा- देश के मन में कई सवाल
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार विस्फोट के मामले में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली में धमाके के बाद देश में चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिसके जवाब मिलने चाहिए। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं।
सवाल
क्या बोले पवन खेड़ा?
खेड़ा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "प्रधानमंत्री तो भूटान चले गए हैं, लेकिन जो चिंता और भय का माहौल उपजा है, उससे देश के मन में बहुत सवाल है। उन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिल जाते और सरकार कुछ नहीं बताती, तब तक इस पर कुछ टिप्पणी करना मुश्किल है। धमाका क्या था, किसने कराया, इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए। देश की राजधानी में धमाका होना, कई सवालों को जन्म देता है।"
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, क्या बोले पवन खेड़ा
ये धमाका किसने कराया, इसके पीछे क्या सच्चाई है- जब तक सरकार इस पर जानकारी नहीं देती है, तब तक इस मुद्दे पर बोलना वाजिब नहीं होगा।
मगर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा धमाका होना, कई… pic.twitter.com/lz8g5ujqS5