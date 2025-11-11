LOADING...
दिल्ली विस्फोट पर कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब, कहा- देश के मन में कई सवाल
कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में धमाकों को लेकर बयान दिया

लेखन गजेंद्र
Nov 11, 2025
04:23 pm
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए कार विस्फोट के मामले में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि दिल्ली में धमाके के बाद देश में चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिसके जवाब मिलने चाहिए। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं।

खेड़ा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "प्रधानमंत्री तो भूटान चले गए हैं, लेकिन जो चिंता और भय का माहौल उपजा है, उससे देश के मन में बहुत सवाल है। उन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिल जाते और सरकार कुछ नहीं बताती, तब तक इस पर कुछ टिप्पणी करना मुश्किल है। धमाका क्या था, किसने कराया, इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए। देश की राजधानी में धमाका होना, कई सवालों को जन्म देता है।"

