दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा, जानिए क्या है मामला

लेखन गजेंद्र 12:53 pm Dec 09, 202512:53 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोनिया ने भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा लिया था। उनके खिलाफ FIR की मांग की गई है।