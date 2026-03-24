मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया, मुफ्त साइकिल और लैपटॉप की घोषणा
क्या है खबर?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसे 'हरित बजट' बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट में परिवहन विभाग को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने अनधिकृत कॉलोनिया के लिए नागरिक सुविधाओं का ऐलान किया है। साथ ही, लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की है।
बजट
बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन का इंतजाम
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के स्कूली बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए जल्द ही एक परिवहन योजना लाई जाएगी। उन्होंने कक्षा 9 से 12 तक की 1 लाख 30 हजार लड़कियों को साइकिल देने का ऐलान किया है, जिसके लिए 90 करोड़ रुपये का बजट तय है। 10वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देने के लिए 10 करोड़ रुपये बजट का ऐलान किया है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली की मुख्यमंत्री का बजट भाषण
LIVE: Annual Budget 2026-2027 https://t.co/AF8wIm1vki— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 24, 2026