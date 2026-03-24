मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया, मुफ्त साइकिल और लैपटॉप की घोषणा

बजट

बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन का इंतजाम

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के स्कूली बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए जल्द ही एक परिवहन योजना लाई जाएगी। उन्होंने कक्षा 9 से 12 तक की 1 लाख 30 हजार लड़कियों को साइकिल देने का ऐलान किया है, जिसके लिए 90 करोड़ रुपये का बजट तय है। 10वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देने के लिए 10 करोड़ रुपये बजट का ऐलान किया है।