कांग्रेस विधायक फूल सिंह का विवादित बयान, कहा- खूबसूरत लड़की दिखने पर हो सकता है रेप

मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय की महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के अपराधों को लेकर आपत्तिजनक और घृणित टिप्पणी की हैं। बरैया के आपत्तिजनक बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और प्रियंका गांधी से मामले पर प्रतिक्रिया देने की उम्मीद जताई है। आइए पूरा मामला जानते हैं।

बयान बरैया ने क्या दिया बयान? सोशल मीडिया पर वायरल बयान में बरैया कहते हैं, "भारत में सबसे ज्यादा रेप दलित, आदिवासी और OBC में होते हैं। रेप की थ्योरी है कि रास्ते में खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो जाता है, रेप हो सकता है, लेकिन आदिवासी, दलित और OBC में कौन सी सुंदर स्त्री है? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्मग्रंथों में इस तरीके के निर्देश हैं कि दूसरी महिलाओं से सहवास करने पर तीर्थ का फल मिलेगा। यह बहुत गंभीर है।"

आलोचना भाजपा ने की बरैया के बयान की आलोचना भाजपा नेता संबित पात्रा ने बरैया की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा, 'बरैया विधायक हैं और एक सम्मानित पद पर आसीन हैं। वे राहुल और प्रियंका के करीबी हैं। दिग्विजय सिंह मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान कर मानवता का भी अपमान किया है। उन्होंने बाबासाहेब अंबेडकर को आहत किया है। मुझे उम्मीद है कि शाम तक प्रियंका गांधी इस पर कुछ कहेंगी। राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं है।'

हमला मध्य प्रदेश भाजपा ने भी बोला हमला मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने लिखा, 'कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की टिप्पणी सिर्फ जुबान फिसलना नहीं थी, बल्कि यह एक बीमार, विकृत और आपराधिक मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन है।' उन्होंने लिखा, 'महिलाओं को खूबसूरती के पैमाने पर तोलना, दलित, आदिवासी और OBC महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को तीर्थ फल कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह एक आपराधिक मानसिकता की स्वीकारोक्ति है। उन पर धिक्कार है!'

