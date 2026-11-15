कांग्रेस और SP सीट बंटवारे पर 17 नवंबर को बैठक करेंगे (फाइल तस्वीर)

उत्तर प्रदेश चुनाव: कांग्रेस की 181 सीटों पर दावेदारी, SP के साथ 17 नवंबर को बैठक

लेखन आबिद खान 09:35 am Nov 15, 202609:35 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) में सीट बंटवारे पर हलचल तेज हो गई है। दोनों पार्टियां सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए 17 नवंबर को अहम बैठक करने जा रही हैं। इसमें खुद अखिलेश यादव शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर 17 नवंबर से बातचीत शुरू होगी। दोनों दलों के प्रतिनिधि पहली बैठक में चुनावी तालमेल और सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे।