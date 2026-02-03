कांग्रेस ने अमेरिकी व्यापार समझौते पर सवाल उठाए

कांग्रेस ने अमेरिकी व्यापार समझौते पर उठाया सवाल, कहा- युद्धविराम की तरह इसमें भी ट्रंप आगे

लेखन गजेंद्र 11:43 am Feb 03, 202611:43 am

क्या है खबर?

कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सबसे पहले इसकी घोषणा पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर कहा गया कि युद्धविराम की तरह व्यापार समझौते की घोषणा भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से की गई और ये बताया गया कि 'मोदी की रिक्वेस्ट' पर डील की जा रही है। कांग्रेस ने 4 बिंदुओं को उठाते हुए समझौते की जानकारी मांगी है।