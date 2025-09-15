LOADING...
कांग्रेस का आरोप, भागलपुर की 1,050 एकड़ जमीन 1 रुपये में गौतम अडाणी को दी गई

लेखन गजेंद्र
Sep 15, 2025
02:30 pm
क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस में मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़ और 1,050 एकड़ जमीन उद्योगपति गौतम अडाणी को सौंपी है। आरोप है कि यह जमीन 1 रुपये प्रतिवर्ष पर 33 साल के लिए पावर प्लांट लगाने के लिए दी गई है।

आरोप

बिहार की जमीन और बिहार के लोगों को महंगी जमीन- खेड़ा

खेड़ा ने आगे कहा कि यह पवार प्लांट परियोजना 2,400 मेगावॉट की है, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपये है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में हुई थी। खेड़ा ने बताया कि उस समय सरकार ने इसे खुद लगाने की बात कही थी, लेकिन अब ये परियोजना गौतम अडाणी को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जमीन पर, बिहार के पैसे का प्लांट और कोयले से बनी बिजली- बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी।

नजरबंद

ग्रामीणों को किया गया नजरबंद

कांग्रेस नेता ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां के ग्रामीणों को नजरबंद कर दिया गया है ताकि वह विरोध न कर सकें। खेड़ा ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी भाजपा सरकार ने राज्यों में चुनाव से पहले परियोजनाओं को अडाणी समूह को सौंपा था। उन्होंने कहा कि झारखंड-छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पावर प्लांट और धारावी का प्रोजेक्ट अडाणी समूह को दिया गया था।

ट्विटर पोस्ट

