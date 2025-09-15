कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गौतम अडाणी को जमीन देने का आरोप लगाया

कांग्रेस का आरोप, भागलपुर की 1,050 एकड़ जमीन 1 रुपये में गौतम अडाणी को दी गई

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Sep 15, 202502:30 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस में मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़ और 1,050 एकड़ जमीन उद्योगपति गौतम अडाणी को सौंपी है। आरोप है कि यह जमीन 1 रुपये प्रतिवर्ष पर 33 साल के लिए पावर प्लांट लगाने के लिए दी गई है।