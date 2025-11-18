बिहार विधानसभा चुनाव 2025: प्रशांत किशोर ने ली JSP की हार की जिम्मेदारी, दिया अहम बयान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी (JSP) को मिली करारी हार पर पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने अहम बयान दिया है। उन्होंने पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि इस हार की वह 100 प्रतिशत जिम्मेदारी लेते हैं। उनकी टीम ने चुनाव में ईमानदार प्रयास किया था, हालांकि यह असफल रहा। बता दें कि चुनाव में JSP का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और वह एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई।

बयान प्रशांत ने क्या दिया बयान? प्रशांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह असफल रही। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की तो बात ही छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं ला पाए। हालांकि, बिहार की राजनीति को बदलने में हमारी भूमिका जरूर रही।" उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, "जिस तरह से हमने यह समझा कि जनता ने हमें नहीं चुना, हमारे प्रयासों में जरूर कोई चूक रही होगी।"

जिम्मेदारी इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है- प्रशांत उन्होंने कहा, "अगर चुनाव में जनता ने हम पर विश्वास नहीं दिखाया, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सका।" उन्होंने कहा, "आज हमें झटका जरूर लगा है, लेकिन भविष्य में हम जरूर जीतेंगे। मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, वे भ्रम में हैं। मैं अब पिछले तीन सालों की तुलना में दोगुनी मेहनत करूंगा।"

उपवास 20 नवंबर को मौन उपवास रखेंगे प्रशांत उन्होंने कहा, "मैं बिहार के लोगों को यह समझाने में विफल रहा कि उन्हें किस आधार पर वोट देना चाहिए और उन्हें एक नई प्रणाली क्यों बनानी चाहिए। इसलिए, प्रायश्चित के रूप में मैं 20 नवंबर को गांधी भितिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखूंगा। हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया है।" उन्होंने कहा, "आपने मुझे पिछले 3 सालों में मेहनत करते देखा है, मैं उससे दोगुनी मेहनत करूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा।"

चुनौती चुनाव परिणामों पर क्या बोले प्रशांत? बिहार चुनाव परिणामों पर प्रशांत ने कहा, "अगर, नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपये नहीं दिए होते तो JDU 25 से अधिक सीटें नहीं जीत पाती। लोग JDU के 25 सीटें जीतने के मेरे बयान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर कायम हूं। अगर नीतीश कुमार 1.5 करोड़ महिलाओं को वादे के मुताबिक 2 लाख रुपये दे दें और साबित कर दें कि उन्होंने वोट नहीं खरीदे, तो मैं बिना शर्त राजनीति से संन्यास ले लूंगा।"

जानकारी चुनाव में कैसा रहा JSP का प्रदर्शन? इस चुनाव में खुद को छुपी रुस्तम बताने वाली JSP ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसे सिर्फ 3.44 प्रतिशत वोट मिले। 68 सीटों पर तो उसे NOTA से भी कम वोट मिले।