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कांग्रेस को अकबर रोड स्थित मुख्यालय और IYC कार्यालय खाली करने का नोटिस
कांग्रेस 24 अकबर रोड पर 1978 से कामकाज कर रही है और यहीं अधिकतर बैठकें होती हैं

कांग्रेस को अकबर रोड स्थित मुख्यालय और IYC कार्यालय खाली करने का नोटिस

लेखन गजेंद्र
Mar 25, 2026
10:18 am
क्या है खबर?

देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में अपने 2 सबसे प्रमुख कार्यालयों को खाली करने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी को 24 अकबर रोड स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय और 5 रायसीना रोड स्थित भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के कार्यालय को बेदखली नोटिस मिला है। पार्टी को कार्यालय खाली करने के लिए 28 मार्च तक की मोहलत दी गई है। इससे विपक्ष औऱ सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है।

तैयारी

कोर्ट जाने की तैयारी में पार्टी

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नोटिस की पुष्टि करते हुए बताया कि उनको 28 मार्च तक का समय दिया गया है। हालांकि पार्टी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि पार्टी अब अदालत जाने और सरकार से अतिरिक्त समय मांगने सहित अपने अगले कदमों पर विचार कर रही है। कांग्रेस संपत्ति के आवंटन को पुनर्गठित करने के लिए थोड़े समय के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है।

विकल्प

कांग्रेस का क्या होगा अगला कदम?

एक साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच 2 प्रमुख कार्यालयों को खाली करने के नोटिस से पार्टी में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा में लाकर और बंगले को उनके नाम आवंटित कराकर, इसे पार्टी कार्यालय के रूप में उपयोग कर सकती है। हालांकि, कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद इस संपत्ति को किसी वरिष्ठ कांग्रेस सांसद को आवंटित कराने के प्रयास किए थे, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ।

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कार्यालय

इंदिरा भवन में स्थानांतरित हो चुका है कामकाज

अकबर रोड का कार्यालय 1978 से पार्टी के कब्जे में है। यहां से कांग्रेस ने राजनीतिक इतिहास के कई अच्छे और बुरे अनुभव किए हैं। हालांकि, अब सारा कामकाज ITO के पास नए मुख्यालय इंदिरा भवन में स्थानांतरित हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि कांग्रेस अकबर रोड स्थित बंगले के लिए बाजार दर पर किराया दे रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है।

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