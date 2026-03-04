तमिलनाडु में कांग्रेस-DMK में सीट बंटवारे पर लगी मुहर, 28 सीटों पर लडे़गी कांग्रेस
क्या है खबर?
तमिलनाडु में कई दिनों से जारी अनिश्चितता को खत्म करते हुए सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग गई है। सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 2021 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी इस बार पार्टी को 3 सीटें ज्यादा मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट भी मिली है।
बातचीत
कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप से बनी सहमति
कांग्रेस पहले 35 सीटों पर अड़ी हुई थी। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह DMK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से चर्चा की। स्टालिन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बीच भी बातचीत हुई। इसके बाद सीट बंटवारे पर सहमति बन पाई। इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कांग्रेस ने 41 सीटों और सत्ता में भागीदारी की मांग रखी है।
चुनाव
तमिलनाडु में थलापति विजय के आने से मुकाबला रोचक
तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में इस साल चुनाव होना है। DMK-कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और भाजपा-AIADMK में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं, अभिनेता थलापति विजय ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 158 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं, AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 66 सीटें मिली थीं और वो विपक्ष में रहा।