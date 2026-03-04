तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के बीच गठबंधन हो गया है (फाइल तस्वीर)

तमिलनाडु में कांग्रेस-DMK में सीट बंटवारे पर लगी मुहर, 28 सीटों पर लडे़गी कांग्रेस

तमिलनाडु में कई दिनों से जारी अनिश्चितता को खत्म करते हुए सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग गई है। सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 2021 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी इस बार पार्टी को 3 सीटें ज्यादा मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट भी मिली है।