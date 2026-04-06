कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी, नामांकन रद्द कराने की मांग

शिकायत

विदेशों में संपत्ति की नहीं दी जानकारी- कांग्रेस

कांग्रेस असम प्रभारी भूपेश बघेल जालुकबाड़ी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बिदिशा नियोग के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे थे। कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा है कि सरमा ने चुनावी हलफनामे में अपनी विदेशों में संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, जो चुनाव संबंधी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। बघेल ने कहा कि अभी असम के और मंत्रियों की अंदरूनी जानकारी का खुलासा किया जाएगा।