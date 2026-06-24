कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर नया आरोप लगाया

कांग्रेस का आरोप, मोहन यादव के सलाहकार को 500 करोड़ की जमीन एक रुपये में मिली

लेखन गजेंद्र 06:13 pm Jun 24, 202606:13 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के जमीन खरीद को लेकर हुए खुलासे के बाद कांग्रेस ने बुधवार को नई जानकारी सामने रखी है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतेंद्र पटवारी उर्फ जीतू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपये की जमीन एक ट्रस्ट को 1 रुपए में दे दी गई है, जिसके ट्रस्टी रामजी नाम के व्यक्ति हैं। पटवारी ने बताया कि रामजी मुख्यमंत्री मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं।