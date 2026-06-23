मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार ने खरीदी 168 एकड़ जमीन

मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार ने खरीदी 168 एकड़ जमीन- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 01:42 pm Jun 23, 202601:42 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव का परिवार उज्जैन में जमीन खरीदने मे नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, मुख्यमंत्री यादव का परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने 137 भूखंड खरीदे हैं, जो 168 एकड़ जमीन पर फैला है। इसकी कीमत 45 करोड़ रुपये में है। इनमें से अधिकांश भूखंड नई सड़क परियोजनाओं के पास या उन क्षेत्रों में हैं, जहां उज्जैन मास्टरप्लान-2035 के तहत कृषि भूमि का उपयोग आवासीय-व्यावसायिक में होना है।