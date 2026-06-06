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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचे, बोले- किताब और तिरंगा लाना न भूलें
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचे

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचे, बोले- किताब और तिरंगा लाना न भूलें

लेखन आबिद खान
Jun 06, 2026
09:17 am
क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से दिल्ली पहुंच गए हैं। वे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने भारत आए हैं। ये प्रदर्शन पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। दिपके ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने साथ एक किताब और तिरंगा लाना न भूलें। वहीं, दिल्ली पुलिस ने CJP को प्रदर्शन की अनुमति दे दी है।

सुरक्षा

सुरक्षा के भारी इंतजाम

दिल्ली पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मध्य दिल्ली को 12 जोन में बांटकर हर जोन की जिम्मेदारी DCP रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री समेत कई जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जंतर-मंतर और दिल्ली हवाई अड्डे पर भी भारी बैरिकैडिंग की गई है।

ट्विटर पोस्ट

देखिए सुरक्षा व्यवस्था

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अपील

CJP ने लोगों से की ये अपील

अपने साथ तिरंगा और एक किताब लाएं। मोबाइल फोन से हर गतिविधि को रिकॉर्ड करें। असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को दें। सनस्क्रीन लगाएं, टोपी लाएं और पानी पीते रहें। संभव हो तो अकेले मत आइए। अपने साथ परिवार के सदस्यों को लाइए। खूब सारे फूल लाइए और उन्हें पुलिस को दीजिए। ट्रोल्स और भड़काने वालों से मत उलझिए। प्रदर्शन से पहले नाश्ता करते आइए। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण, संवैधानिक और अनुशासित रखिए।

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प्रदर्शन

CJP क्यों कर रही है प्रदर्शन?

प्रस्तावित प्रदर्शन NEET, CBSE और CUET सहित प्रमुख परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़ा है। पार्टी प्रवक्ताओं के अनुसार, यह विरोध प्रदर्शन शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग करने और परीक्षा संबंधी विवादों पर कार्रवाई की मांग करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पहले दिपके ने घोषणा की थी कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे।

परिचय

कौन हैं अभिजीत दिपके?

दिपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्होंने पुणे से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने हाल ही में बोस्टन विश्वविद्यालय से जनसंपर्क में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पूरी की है। 2020 से 2023 तक दिपके ने आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ काम किया, जहां वे सोशल मीडिया प्रबंधन और चुनाव अभियान गतिविधियों में शामिल थे।

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