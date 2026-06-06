कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचे

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचे, बोले- किताब और तिरंगा लाना न भूलें

लेखन आबिद खान 09:17 am Jun 06, 202609:17 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से दिल्ली पहुंच गए हैं। वे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने भारत आए हैं। ये प्रदर्शन पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। दिपके ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने साथ एक किताब और तिरंगा लाना न भूलें। वहीं, दिल्ली पुलिस ने CJP को प्रदर्शन की अनुमति दे दी है।