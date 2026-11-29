CJP ने परिसीमन विधेयक का विरोध किया है (फाइल तस्वीर)

CJP की पार्टियों से परिसीमन के खिलाफ खड़े होने की अपील, कहा- युवा माफ नहीं करेंगे

लेखन आबिद खान 01:18 pm Nov 29, 202601:18 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सभी विपक्षी पार्टियों से केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। ​​पार्टी ने आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद भाजपा की सत्ता पर पकड़ मजबूत करना है। पार्टी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि अगर पार्टियां इसका समर्थन करेंगी तो युवा पीढ़ी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी सांसदों की संख्या बढ़ने से जुड़े खर्च पर विरोध जताया है।