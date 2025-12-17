केंद्र सरकार ने कहा- पंडित नेहरू के पत्र और दस्तावेज सोनिया गांधी के पास; वापस मांगे

केंद्र सरकार ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेज और पत्रों को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है। संस्कृति मंत्रालय ने बुधवार को एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट लिखकर कहा कि नेहरू से संबंधित दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (PMML) से गायब नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी दस्तावेज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पास हैं और PMML उन दस्तावेजों को वापस लेने के लिए कांग्रेस नेता से संपर्क बनाए हुए है।

पत्र 2008 में सोनिया गांधी को सौंपे गए थे नेहरू दस्तावेजों के 51 कार्टन मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, '29 अप्रैल, 2008 के पत्र के अनुसार, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एमवी राजन ने अनुरोध किया था कि गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सभी निजी पारिवारिक पत्र और नोट्स वापस लेना चाहती हैं। इसके अनुसार, 2008 में नेहरू दस्तावेज के 51 कार्टन सोनिया गांधी को भेजे गए थे।' मंत्रालय ने बताया कि अब श्रीमती गांधी को इस साल 28 जनवरी और 3 जुलाई को पत्र लिखकर उनसे वह दस्तावेज वापस मांगे गए हैं।

लापता लापता नहीं है कोई दस्तावेज मंत्रालय ने आगे लिखा, 'PMML पेपर्स को वापस लेने के लिए श्रीमती गांधी के कार्यालय के साथ लगातार संपर्क में है। इसलिए, नेहरू पेपर्स PMML से लापता नहीं हैं क्योंकि उनके बारे में पता है।' मंत्रालय ने कहा कि ये दस्तावेज भारत के पहले प्रधानमंत्री से संबंधित हैं, देश की डॉक्यूमेंट्री विरासत का हिस्सा हैं, न कि कोई निजी संपत्ति। PMML के पास इनकी कस्टडी और रिसर्च के लिए नागरिकों और विद्वानों को इन तक पहुंच मिलना बहुत जरूरी है।

दस्तावेज संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी किया पोस्ट मामले पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर लिखा, 'नेहरू पेपर्स PMML से लापता नहीं हैं। लापता होने का अर्थ मौजूदगी का स्थान अज्ञात होना है, इस विषय में तो ज्ञात है कि पेपर्स कहां और किसके अधिकार में हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्यों इन दस्तावेजों को अब तक वापस नहीं किया गया। मैं आदरपूर्वक सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या छिपाया जा रहा है?'

