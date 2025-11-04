LOADING...
बिहार में भड़काऊ भाषण देने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज
लेखन गजेंद्र
Nov 04, 2025
02:21 pm
क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बड़े नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ललन सिंह ने मोकामा में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लिए प्रचार के समय मतदाताओं को भड़काया था। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद पटना के जिला प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है।

बयान

जिला प्रशासन ने क्या कहा?

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह का आपत्तिजनक वीडियो पटना जिला प्रशासन ने एक्स पर साझा किया है। प्रशासन ने वीडियो साझा कर लिखा, 'जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांचोपरांत इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।'

ट्विटर पोस्ट

जिला प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही

बयान

वीडियो में क्या बोल रहे हैं ललन सिंह?

वीडियो में JDU नेता सिंह भीड़ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, "एक-दो नेता हैं। तो चुनाव के दिन इनको घर से निकलने मत देना। उनको घर में ही पैक कर देना। अगर बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ते हैं तो कहना कि चलो हमारे साथ, अपना वोट देने और घर में आकर सो जाना। चुनाव में बहुत कम समय बचा है।"