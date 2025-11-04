बिहार में भड़काऊ भाषण देने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज

बिहार में ललन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज

लेखन गजेंद्र 02:21 pm Nov 04, 202502:21 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बड़े नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ललन सिंह ने मोकामा में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लिए प्रचार के समय मतदाताओं को भड़काया था। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद पटना के जिला प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है।