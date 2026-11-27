कोर्ट ने न केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि बागी गुट के नेतृत्व वाली TMC के मुख्य सचेतक (व्हिप) के अखरुज्जमां की नियुक्ति भी रद्द की है।

कोर्ट का यह निर्देश ममता बनर्जी के गुट के नेता सोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर आया है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (DTMC) गुट के नेता ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने स्पीकर को सही आदेश पारित करने को कहा है।