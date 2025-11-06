राहुल गांधी के खुलासे के बाद ब्राजीलियन मॉडल सामने आई, जानिए क्या कहा 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को 'वोट चोरी' का 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हुए एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया था। अब उस मॉडल की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मॉडल की पहचान लॉरिसा के रूप में हुई है, जो 2 बार वीडियो जारी कर अपनी बात रख चुकी हैं, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। वह पुर्तगाली भाषा में बता रही है कि यह उसकी पुरानी फोटो है, जब उसने मॉडलिंग शुरू की थी।

सफाई क्या बोलीं ब्राजीलियन मॉडल? लॉरिसा ने वीडियो जारी कर कहा, "भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरी तस्वीर एक स्टॉक इमेज प्लेटफ़ॉर्म से खरीदी गई और मेरी भागीदारी के बिना इस्तेमाल की गई। यह मैं नहीं हूं, मैं तो कभी भारत भी नहीं गई। मैं एक ब्राज़ीलियाई डिजिटल इन्फ्लुएंसर और हेयरड्रेसर हूं, और मुझे भारतीय लोग बहुत पसंद हैं।" इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया था कि एक रिपोर्टर ने उनके ऑफिस तक में फोन कर लिया।

प्रतिक्रिया मुझे भारतीय बताकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा- लॉरिसा लॉरिसा ने दूसरे वीडियो में कहा, "वे मेरी एक पुरानी तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं। फोटो में मैं 18-20 साल की होंगी। वे मेरी तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं, चुनाव या मतदान के लिए। वे मुझे भारतीय बताकर लोगों को ठग रहे हैं। क्या पागलपन है! एक रिपोर्टर ने मुझे फोन किया। उन्होंने मेरे सैलून, यानी मेरे कार्यस्थल पर फोन किया, मुझसे बात करना चाहते थे। उस आदमी ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढ लिया और मुझे फोन किया।"

