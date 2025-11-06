राहुल गांधी के खुलासे के बाद ब्राजीलियन मॉडल सामने आई, जानिए क्या कहा 

LOADING...
ब्राजीलियन मॉडल ने राहुल गांधी के खुलासे के बाद सफाई दी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन गजेंद्र
Nov 06, 2025
09:53 am
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को 'वोट चोरी' का 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हुए एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया था। अब उस मॉडल की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मॉडल की पहचान लॉरिसा के रूप में हुई है, जो 2 बार वीडियो जारी कर अपनी बात रख चुकी हैं, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। वह पुर्तगाली भाषा में बता रही है कि यह उसकी पुरानी फोटो है, जब उसने मॉडलिंग शुरू की थी।

क्या बोलीं ब्राजीलियन मॉडल?

लॉरिसा ने वीडियो जारी कर कहा, "भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरी तस्वीर एक स्टॉक इमेज प्लेटफ़ॉर्म से खरीदी गई और मेरी भागीदारी के बिना इस्तेमाल की गई। यह मैं नहीं हूं, मैं तो कभी भारत भी नहीं गई। मैं एक ब्राज़ीलियाई डिजिटल इन्फ्लुएंसर और हेयरड्रेसर हूं, और मुझे भारतीय लोग बहुत पसंद हैं।" इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया था कि एक रिपोर्टर ने उनके ऑफिस तक में फोन कर लिया।

मुझे भारतीय बताकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा- लॉरिसा

लॉरिसा ने दूसरे वीडियो में कहा, "वे मेरी एक पुरानी तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं। फोटो में मैं 18-20 साल की होंगी। वे मेरी तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं, चुनाव या मतदान के लिए। वे मुझे भारतीय बताकर लोगों को ठग रहे हैं। क्या पागलपन है! एक रिपोर्टर ने मुझे फोन किया। उन्होंने मेरे सैलून, यानी मेरे कार्यस्थल पर फोन किया, मुझसे बात करना चाहते थे। उस आदमी ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढ लिया और मुझे फोन किया।"

राहुल गांधी ने फोटो दिखाकर क्या कहा था?

राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा, "यह महिला कौन है? उसका नाम क्या है? कहां से आई है, लेकिन वह हरियाणा में 10 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर 22 बार वोट देती है। उसके सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विल्मा जैसे कई नाम हैं। वास्तव में पता चला है कि महिला एक ब्राजीलियन मॉडल है।" राहुल ने कहा कि इससे पता चलता है कि ये केंद्रीकृत ऑपरेशन है, जिसे बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) नहीं कर सकता।