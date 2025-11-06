बिहार में मतदान के लिए कतार लगी (तस्वीर: एक्स/@ashokshera94)

बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए लगी कतार, प्रधानमंत्री मोदी की विशेष अपील

लेखन गजेंद्र 09:10 am Nov 06, 202509:10 am

क्या है खबर?

बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इसके तहत 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डालने के लिए सुबह से लोग कतारों में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने जागरूकता संदेश दोहराते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले मतदान फिर जलपान। पहले चरण में मतदान के लिए कुल 45, 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां करीब 3.75 करोड़ मतदाता वोट देंगे।