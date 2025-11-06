बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए लगी कतार, प्रधानमंत्री मोदी की विशेष अपील
क्या है खबर?
बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इसके तहत 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डालने के लिए सुबह से लोग कतारों में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने जागरूकता संदेश दोहराते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले मतदान फिर जलपान। पहले चरण में मतदान के लिए कुल 45, 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां करीब 3.75 करोड़ मतदाता वोट देंगे।
संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया संदेश?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक दिन पहले वीडियो जारी कर लोगों से सतर्क रहकर मतदान की अपील की है।
चुनाव
पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में
पहले चरण के मतदान में 121 विधानसभा सीटों पर कुल 1,314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 1,192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। चुनावी ड्यूटी में करीब 4.50 लाख सुरक्षाकर्मी लगे हैं, जिनमें 1,500 कंपनी केंद्रीय बल की हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड भी तैनात हैं। आज ही तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल, उमेश कुशवाहा और तेज प्रताप यादव समेत 16 मंत्रियों की सीटों पर भी मतदान है।
ट्विटर पोस्ट
बिहार में मतदान का जोश
#WATCH तारापुर, मुंगेर (बिहार): बिहार विधानसभा चुनाव 2025, के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्र संख्या-87 और 88, प्राथमिक विद्यालय, लखनपुर से है। pic.twitter.com/gIZoi4afxT— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025